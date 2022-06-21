Блогер Джейк Пол готов провести бой с Майком Тайсоном

Американский видеоблогер Джейк Пол рассказал о том, что готов провести поединок с легендарным боксером Майком Тайсоном, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Спасибо великому Майку Тайсону за уважение и предоставленную возможность. В этом году мы реализуем это", - написал Пол в соцсетях.

Напомним, что Джейк Пол в декабре прошлого года нокаутировал экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли. В рейтинге самых высокооплачиваемых блогеров YouTube 2018 года, составленном журналом Forbes, Джейк Пол занял вторую позицию, уступив лидерство семилетнему мальчику Райану, ведущему канала Ryan ToysReview. По версии журнала, доход от видеоблога, который ведет Джейк Пол, за 2018 год превысил сумму в 21 млн долларов.

В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 - нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок он провел в 2005 году.