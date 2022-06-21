Тони Кроос отказался обсуждать продление контракта с мадридским «Реалом»

Полузащитник "Реала" Тони Кроос не стал обсуждать продление контракта с руководством мадридского клуба, сообщает Sport.es, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По информации источника, 32-летний немецкий футболист намерен отработать до конца действующий контракт с "Реалом", рассчитанный до лета 2023 года, а потом принять решение о будущем.

Отмечается, что позиция Крооса удивила руководство испанского клуба.

Напомним, что Кроос выступает за мадридский "Реал" с 2014 года. В прошлом сезоне немецкий полузащитник принял участие в 28 матчах испанской Примеры, забил один гол и отдал три результативные передачи. С 2010 по 2021 год хавбек выступал в составе сборной Германии.