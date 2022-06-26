https://news.day.az/sport/1474037.html Брат Хабиба победил американца Манесса на турнире UFC Vegas 57
Брат Хабиба победил американца Манесса на турнире UFC Vegas 57
Умар Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, победил американца Натана Манесса в рамках главного карда турнира UFC Vegas 57, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Поединок продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей (30:27, 30:26, 30:25).
До этого боя Нурмагомедов провел в ММА 14 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения, два из них - в UFC, и оба завершились досрочно. Для Манесса этот бой стал четвертым в UFC, ранее он потерпел лишь одно поражение за карьеру, одержав 16 побед.
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