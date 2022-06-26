Брат Хабиба победил американца Манесса на турнире UFC Vegas 57

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, победил американца Натана Манесса в рамках главного карда турнира UFC Vegas 57, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей (30:27, 30:26, 30:25).

До этого боя Нурмагомедов провел в ММА 14 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения, два из них - в UFC, и оба завершились досрочно. Для Манесса этот бой стал четвертым в UFC, ранее он потерпел лишь одно поражение за карьеру, одержав 16 побед.