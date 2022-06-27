Азербайджан выиграл бронзу командного ЕВРО

Сегодня в Порече (Хорватия) прошел смешанный командный турнир первенства Европы с участием сборной Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, наш коллектив начал выступление с четвертьфинала, победив Хорватию со счетом 4:0. В полуфинале сборная уступила Франции (1:4), а в поединке за бронзу обыграла Польшу - 4:2.

Отметим, что по итогам личного ЕВРО наши дзюдоисты завоевали восемь наград: золото выиграли Шаин Оруджзаде (55 кг), Низами Имранов (60 кг) и Фидан Ализаде (57 кг), серебро у Айдан Велиевой (48 кг), а бронзу примерили Магомед Мамишев (50 кг), Ниджат Нагиев, Абиль Юсубов (оба - 66 кг) и Али Гаджизаде (73 кг).

