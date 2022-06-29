Бавария» отказалась продавать «Барселоне» нападающего Левандовского
"Барселона" сделала еще одно предложение мюнхенской "Баварии" по форварду сборной Польши Роберту Левандовскому, сообщает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По сведениям источника, теперь "Барселона" сделала предложение в размере 40 миллионов евро плюс бонусы. Отмечается, что клуб из Мюнхена готов рассмотреть предложения только от 50 миллионов.
Ранее каталонский клуб уже направлял немецкой команде предложение в размере 35 миллионов евро плюс бонусы, однако мюнхенцы не согласились на это. Они хотят продать Левандовского за 40 миллионов чистыми.
Ранее сообщалось, что 33-летний Левандовски уже согласовал с "Барселоной" трехлетний контракт, однако неспособность испанского клуба выплатить за игрока требуемую сумму может привести к тому, что польский форвард в итоге перейдет в "Пари Сен-Жермен".
30 мая Левандовски объявил о решении покинуть "Баварию" в летнее трансферное окно.
В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская "Бавария" вылетела в четвертьфинале от испанского "Вильярреала" (1:2 по сумме двух матчей).
Контрактное соглашение польского форварда с "Баварией" рассчитано до лета 2023 года.
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