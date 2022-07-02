Учебно-тренировочные сборы в Баку очень полезны для команды Израиля

Учебно-тренировочные сборы в Национальной арене гимнастики в Баку очень полезны для команды Израиля. Об этом сказал тренер мужской сборной Израиля по акробатической гимнастике Амир Мозес, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана.

По словам тренера, в состав команды вошли семь гимнастов - мужская группа из четырех спортсменов и женское трио.

"В Баку мы готовимся к участию во Всемирных играх в США. Это серьезные соревнования, которые считаются для нас крупным спортивным мероприятием. В Баку мы приехали, так как здесь созданы очень хорошие условия. Главный тренер сборной Азербайджана по акробатической гимнастике Ирада Гурбанова помогает нам в подготовке. Находиться в Национальной арене гимнастики, использовать все оборудование, а также ощущать поддержку местных тренеров для нас очень полезно", - сказал он.

Амир Мозес отметил, что на Всемирных играх основными соперниками сборной Израиля считает команды Бельгии, Великобритании и Украины. По его словам, в мире на данный момент все мужские команды по акробатической гимнастике - сильные, и в этом отношении конкуренция будет жесткой.

Израильский тренер подчеркнул, что впечатления от пребывания в Баку и тренировок в Национальной арене гимнастики самые положительные.

"Впервые посетили недавно построенное тренировочное здание Национальной арены гимнастики. До этого мы тренировались во вспомогательном зале. Созданные условия нам нравятся. В выходной день мы посетили центр Баку и получили большое удовольствие от прогулки. К нам также присоединились азербайджанские гимнасты, вместе мы весело провели время", - заключил он.