Кавани может сменить "Манчестер Юнайтед" на "Монцу"

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани может покинуть "Манчестер Юнайтед" и вернуться в Италию. В приглашении 35-летнего футболиста заинтересован дебютант Серии А "Монца", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Монца" собирается усилить линию атаки. Клуб, принадлежащий бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, собирается пригласить Эвинсона Кавани. По информации Чемпионат.com, "Монца" уже вступила в переговоры с представителями футболиста.

У Кавани есть опыт выступлений в Италии. С 2007 по 2010 он играл за "Палермо", а с 2010 по 2013 был футболистом "Наполи". Семь лет Эдинсон провел в "Пари Сен-Жермен", а в двух последних он выступал за "Манчестер Юнайтед".