"Барселона" приобретает нового футболиста

Испанский футбольный клуб "Барселона" достиг соглашения с английским "Лидсом" о переходе бразильского полузащитника Рафиньи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила пресс-служба испанской команды.

Детали сделки не разглашаются.

Рафинье 25 лет, он перешел в "Лидс" в октябре 2020 года. За команду бразилец провел 67 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. По ходу карьеры игрок также выступал за бразильский "Аваи", французский "Ренн" и португальские клубы "Витория Гимарайнш" и "Спортинг".

"Барселона" в прошлом сезоне заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и дошла до четвертьфинала Лиги Европы, уступив на этой стадии германскому "Айнтрахту" по сумме двух матчей (1:1, 2:3).