Нефтчи подписал форварда сборной Беларуси

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" подписал еще одного легионера.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, бакинцы подписали контракт с белорусским форвардом Егором Богомольским, последним клубом которого был "Минск". Контракт подписан на два года. Богомольский будет играть под номером 77.

Ранее он выступал на родине за минское и брестское "Динамо", а также "Рух". Также 22-летний нападающий провел два матча за сборную Беларуси.

Это пятый легионер "Нефтчи".

