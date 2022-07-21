https://news.day.az/sport/1480631.html Нефтчи подписал форварда сборной Беларуси
Это пятый легионер "Нефтчи".
Нефтчи подписал форварда сборной Беларуси
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" подписал еще одного легионера.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, бакинцы подписали контракт с белорусским форвардом Егором Богомольским, последним клубом которого был "Минск". Контракт подписан на два года. Богомольский будет играть под номером 77.
Ранее он выступал на родине за минское и брестское "Динамо", а также "Рух". Также 22-летний нападающий провел два матча за сборную Беларуси.
Это пятый легионер "Нефтчи".
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