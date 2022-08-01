Станислав Черчесов похвалил Карабах

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов рассказал о подготовке к встрече с азербайджанским клубом "Карабах" в Лиге чемпионов по футболу, сообщает Day.Az со ссылкой на Спорт Экспресс.

"В понедельник провели тренировку и разобрали ошибки, а во вторник летим в Баку на первую встречу 3-го отборочного раунда ЛЧ с "Карабахом". Путь из Будапешта неблизкий, с остановкой, а соперник непростой - заслуженно прошел "Лех" и "Цюрих", регулярно выступает в групповых турнирах еврокубков. Так что придется сложно, но на этом этапе по-другому не бывает. В столицу Азербайджана последний раз приезжал в 2010 году - на 50-летний юбилей Игоря Пономарева. Это прекрасный город, но нам сейчас, конечно, не до красот. В четверг сразу после возвращения начнем готовиться к ответной игре, намеченной на 9 августа. Выездной матч 2-го тура в венгерской лиге с "Залаэгерсегом", изначально запланированный на 6-е, субботу, нам перенесли, так что все мысли в ближайшее время только о "Карабахе", - заявил Черчесов.

