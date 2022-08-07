Азербайджанец избран вице-президентом Международной шахматной федерации

В рамках 44-й Всемирной шахматной олимпиады в индийском Ченнаи проходит конгресс Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В последний день конгресса начались выборы на руководящие должности в высшем шахматном учреждении.

Как сообщили Day.Az в Шахматной федерации Азербайджана, после выступлений кандидатов состоялись выборы президента ФИДЕ. Аркадий Дворкович, действующий президент ФИДЕ, набравший наибольшее количество голосов, победил на выборах со 157 голосами и продолжит свою работу на посту главы высшего шахматного учреждения в течение следующих четырех лет.

Чемпион мира из Индии Вишванатан Ананд, президент Азербайджанской шахматной федерации Махир Мамедов и президент Норвежской шахматной федерации Йоран Аулин-Янссон избраны вице-президентами Международной шахматной федерации на следующие четыре года.