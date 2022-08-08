Экс-тренер «Краснодара» Мусаев сравнил работу судей с VAR в России и Азербайджане

Бывший главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев, который сейчас возглавляет азербайджанский клуб "Сабах", сравнил работу судей с системой видеоповторов VAR в чемпионатах России и Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Когда уехал от российского VAR, вздохнул с облегчением. У нас каждый момент смотрят, даже тот, который летающие над стадионом птицы видят и понимают, что все чисто. На повторы уходит по четыре-пять минут, кому такое нужно? С этой системой разговоров о судействе стало в два раза больше, потому что моменты трактуют как хотят.

В Азербайджане полгода был старый добрый футбол без VAR, я был рад. А потом нас собрали и сказали, что внедряют эту систему. Я высказался, что если VAR будет таким, как в России, то я против. В итоге провели два тестовых матча - все смотрели четко и быстро", - говорит Мусаев.