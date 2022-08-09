Эта страна может принять Олимпийские игры в 2036 году

Индонезия подаст заявку на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года. Об этом во вторник сообщает портал Inside the games со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Индонезии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Индонезия боролась за право провести Олимпиаду 2032 года, но проиграла австралийскому Брисбену. По информации портала, идею о подаче заявки на проведение Игр в Нусантаре уже одобрил президент страны Джоко Видодо, а правительство страны обязалось построить в новой столице спортивную инфраструктуру, которая будет отвечать всем требованиям Международного олимпийского комитета (МОК).

"Мы приветствуем указание президента подать заявку в МОК на проведение Олимпиады в 2036 году, - сказал президент Национального олимпийского комитета Индонезии Сапта Октохари. - Мы выполним эту задачу и будем усердно работать, чтобы стать первой страной из АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - прим. ТАСС), которая примет у себя Олимпийские игры".

Ранее Видодо объявил о планах переноса столицы из Джакарты в 2019 году. Первоначально планировалось, что мегаполис появится на Калимантане к 2024 году. На эти цели было выделено почти $32 млрд. Однако из-за пандемии коронавируса проект был приостановлен, его возобновление ожидается через два года. В середине января глава государства объявил, что новая столица будет называться Нусантара, что в переводе означает "архипелаг".