https://news.day.az/sport/1485860.html Фарид Гайыбов встретился с членами сборной по настольному теннису, участвующей в Исламиаде
Фарид Гайыбов встретился с членами сборной по настольному теннису, участвующей в Исламиаде
Министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, заместитель министра Мариана Василева и депутат Милли Меджлиса Кямал Джафаров встретились с членами сборной Азербайджана по настольному теннису, участвующей в V Играх исламской солидарности "Конья - 2021".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече, состоявшейся в преддверии важной игры с Узбекистаном, министр пожелал спортсменам победы и выразил надежду на то, что они добьются высоких результатов.
Затем был дан старт игре между Азербайджаном и Узбекистаном.
Отметим, что первый матч наша команда выиграла у сборной Бангладеш со счетом 3:0.
Завтра сборная Азербайджана встретится с командой Ирана.
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