Фарид Гайыбов встретился с членами сборной по настольному теннису, участвующей в Исламиаде

Министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, заместитель министра Мариана Василева и депутат Милли Меджлиса Кямал Джафаров встретились с членами сборной Азербайджана по настольному теннису, участвующей в V Играх исламской солидарности "Конья - 2021".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече, состоявшейся в преддверии важной игры с Узбекистаном, министр пожелал спортсменам победы и выразил надежду на то, что они добьются высоких результатов.

Затем был дан старт игре между Азербайджаном и Узбекистаном.

Отметим, что первый матч наша команда выиграла у сборной Бангладеш со счетом 3:0.

Завтра сборная Азербайджана встретится с командой Ирана.