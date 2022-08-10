https://news.day.az/sport/1486080.html Женская сборная Азербайджана по волейболу одержала победу на Исламиаде
Женская сборная Азербайджана по волейболу одержала победу на Исламиаде
Женская сборная Азербайджана по волейболу выиграла вторую игру в группе B на Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, наша сборная со счётом 3:0 обыграла сборную Афганистана.
По итогам первого сета игра была завершена со счётом 25:4, второго - 25:11 и третьего сета - 25:4.
Отметим, что ранее азербайджанская сборная по волейболу обыграла сборную Уганды со счётом 3:0.
В своей группе B нашей сборной предстоит встретиться со сборной Камеруна.
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