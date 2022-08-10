Женская сборная Азербайджана по волейболу одержала победу на Исламиаде

Женская сборная Азербайджана по волейболу выиграла вторую игру в группе B на Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, наша сборная со счётом 3:0 обыграла сборную Афганистана.

По итогам первого сета игра была завершена со счётом 25:4, второго - 25:11 и третьего сета - 25:4.

Отметим, что ранее азербайджанская сборная по волейболу обыграла сборную Уганды со счётом 3:0.

В своей группе B нашей сборной предстоит встретиться со сборной Камеруна.