Бензема обошел Роналду по количеству международных трофеев
Футболист мадридского "Реала" Карим Бензема обошел форварда английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду по количеству международных трофеев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Напомним, 10 августа "Реал" обыграл немецкий "Айнтрахт" в матче за Суперкубок УЕФА. Этот трофей стал для Бензема 14-м на международной арене.
Лидером по этому показателю является Кафу (17), второе место занимает Тони Кроос (16), замыкает тройку сильнейших Дани Алвес (15).
"Реал" обыграл "Айнтрахт" со счетом 2:0. На 37-й минуте счет открыл футболист мадридской команды Давид Алаба. На 65-й минуте с передачи Винисиуса преимущество "Реала" удвоил нападающий Карим Бензема.
Отметим, что "Реал" играл в матче за Суперкубок Европы как победитель Лиги чемпионов, а "Айнтрахт" - обладатель трофея Лиги Европы.
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