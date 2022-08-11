В Турции в рамках V Игр исламской солидарности проходит День Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, цель мероприятия состоит в популяризации азербайджанской национальной культуры, музыки, танцев, обычаев и традиций.

Иностранные спортсмены-участники V Игр исламской солидарности проявляют большой интерес к мероприятию и принимают в нем активное участие.