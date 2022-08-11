https://news.day.az/sport/1486451.html В Турции в рамках V Игр исламской солидарности проходит День Азербайджана - ФОТО
В Турции в рамках V Игр исламской солидарности проходит День Азербайджана - ФОТО
В Турции в рамках V Игр исламской солидарности проходит День Азербайджана.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, цель мероприятия состоит в популяризации азербайджанской национальной культуры, музыки, танцев, обычаев и традиций.
Иностранные спортсмены-участники V Игр исламской солидарности проявляют большой интерес к мероприятию и принимают в нем активное участие.
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