Азербайджанская мужская сборная по волейболу выиграла сборную Марокко на Исламиаде

Азербайджанская мужская сборная по волейболу выиграла сборную Марокко на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, наша сборная выиграв сборную Марокко со счетом 3:1 прошла в следующий этап соревнований.

Первый сет азербайджанская сборная выиграла со счётом 25:20, второй сет проиграла со счётом 22:15, а третий и четвёртый выиграла со счётом 28:16 и 25:10 соответственно.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.