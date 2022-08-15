Тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что его команде нужны качественные игроки

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг после поражения от "Брентфорда" в матче второго тура Английской премьер-лиги (0:4) заявил, что его команде нужны качественные игроки. Его слова передает AS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы как команда находимся в сложном процессе, и вы ожидаете другого начала. Кажется, то, что было в прошлом сезоне, мы переносим в этот сезон. Мы должны быстро изменить это. Нам нужны новые качественные игроки. Мы постараемся убедить их перейти в наш клуб", - сказал тен Хаг.

Напомним, в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "МЮ" потерпел поражение от "Брентфорда" (0:4). Все мячи были забиты в первом тайме встречи. Ворота манкунианцев поразили Джош Да Силва, Матиас Йенсен, Бен Ми и Брайан Мбемо.