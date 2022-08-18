Богатейший человек Великобритании собирается приобрести «Манчестер Юнайтед»

Британский миллиардер Джим Рэтклифф хочет купить футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", если он будет выставлен на продажу. Об этом сообщает Sky Sports, передает Day.Az.

По информации источника, Рэтклифф изначально может выкупить лишь долю в "МЮ", так как семья Глейзеров может привлечь в клуб новые инвестиции и рассматривает возможность продажи миноритарного пакета акций.

Отметим, что Рэтклифф является самым богатым человекам в Великобритании. Примечательно, что в его владении уже имеется два футбольных клуба - французская "Ницца" и швейцарская "Лозанна".

После двух туров Английской премьер-лиги сезона-2022/2023 "Манчестер Юнайтед" замыкает турнирную таблицу, не сумев набрать ни одного очка. На старте нового сезона "МЮ" потерпел поражение от "Брайтона" (1:2), а затем от "Брентфорда" (0:4).