Азербайджанский футбольный клуб "Кяпаз" расстался с главным тренером команды Яшаром Вахабзаде. Об этом azerisport.com сообщил исполнительный директор гянджинского клуба Ильгар Надири, передает Day.Az

"Буквально несколько минут назад поговорили с Яшаром Вахабзаде. Он решил уйти. Договорились с ним пойти на это по обоюдному согласию. Руководство клуба проанализировало прошедшие матчи и посчитало это лучшим решением на данный момент", - заявил Надири.

Относительно нового главного тренера, то функционер клуба заявил, что рассматриваются несколько вариантов. Пока идут поиски нового главного тренера командой будет руководить Халиг Марданов, который возглавлял "Кяпаз-2".