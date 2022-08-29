https://news.day.az/sport/1490910.html «Кяпаз» расстался с главным тренером
«Кяпаз» расстался с главным тренером
Азербайджанский футбольный клуб "Кяпаз" расстался с главным тренером команды Яшаром Вахабзаде. Об этом azerisport.com сообщил исполнительный директор гянджинского клуба Ильгар Надири, передает Day.Az.
"Буквально несколько минут назад поговорили с Яшаром Вахабзаде. Он решил уйти. Договорились с ним пойти на это по обоюдному согласию. Руководство клуба проанализировало прошедшие матчи и посчитало это лучшим решением на данный момент", - заявил Надири.
Относительно нового главного тренера, то функционер клуба заявил, что рассматриваются несколько вариантов. Пока идут поиски нового главного тренера командой будет руководить Халиг Марданов, который возглавлял "Кяпаз-2".
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