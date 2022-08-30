«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Антони из «Аякса» за рекордные €100 млн
"Манчестер Юнайтед" и амстердамский "Аякс" совместно объявили о трансфере полузащитника Антони, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации СМИ, сумма сделки составила около €95 млн. Еще €5 млн нидерландский клуб может получить в качестве бонусов.
В ближайшее время бразильский Вингер пройдет углубленное медицинское обследование, после чего подпишет контракт до 2027-го года с возможностью пролонгации.
За "Аякс" футболист выступал с 2020 года. Всего за клуб Антони провел 82 матча и забил 24 мяча.
В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов на его счету один забитый мяч и две результативные передачи в двух играх. Последнюю игру за "Аякс" южноамериканец провел 14 августа.
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