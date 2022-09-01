Перед чемпионатом мира в Болгарии азербайджанские гимнастки выступили в Сумгайыте

Первого сентября в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе состоялись выступления азербайджанских граций, которые представят страну на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария), сообщает в четверг Day.Az.

Мероприятие было посвящено 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

39-й чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Софии с 14 по 18 сентября 2022 года. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представят Зохра Агамирова, Илона Зейналова, Алина Гезалова, в групповых упражнениях - команда, в которую вошли Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумматова.

На мероприятии в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе присутствовали замминистра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева, представители Федерации гимнастики Азербайджана и спортивной общественности.

Вначале прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Затем гимнастки представили свои программы. Артистизм, грация, пластика, гибкость, техника исполнения и оригинальность номеров азербайджанских гимнасток вызвали восторг зрителей на трибунах спортивного комплекса.

Выступления граций были встречены бурными аплодисментами многочисленных болельщиков. В заключение мероприятия поклонники художественной гимнастики, среди которых были совсем юные спортсменки, получили возможность сфотографироваться и пообщаться с членами сборной Азербайджана по художественной гимнастике.