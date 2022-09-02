Надалю потребовалась медпомощь на матче US Open

Испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю потребовалась медицинская помощь во время матча второго круга US Open против итальянца Фабио Фоньини, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По ходу игры, принимая мяч за задней линией корта, 36-летний испанец нечаянно задел ракеткой нос. В результате из носа потекла кровь, Надаля уложили на корт и оказали необходимую помощь.

Инцидент произошел в четвертом сете, а матч завершился победой Надаля - 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.

"Это просто шок. Каким-то образом я заслужил это своей игрой", - пошутил после матча Надаль на пресс-конференции. Слова его приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.

"Это был сильный удар", - сказал Надаль.

В следующем круге третья ракетка мира сыграет с французом Ришаром Гаске (№ 91 мирового рейтинга).