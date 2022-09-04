https://news.day.az/sport/1492587.html Фьюри заявил о готовности провести бой против Джошуа
Фьюри заявил о готовности провести бой против Джошуа
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри заявил о готовности провести поединок против соотечественника Энтони Джошуа. Его слова передает Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"100 процентов, этот бой должен состояться, и если Джошуа все еще рядом, то он тоже может его получить, не проблема. Им всем может достаться от Цыганского короля, не сомневайтесь", - сказал Фьюри. Он отметил, что это будет возможно после победы над украинцем Александром Усиком.
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