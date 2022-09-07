Нападающий «ПСЖ» Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Нападающий "Пари Сен‑Жермен" Килиан Мбаппе забил два мяча в ворота "Ювентуса" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru/

Таким образом, французский форвард забил свой 35-й мяч в Лиге чемпионов, став самым молодым футболистом, которому удалось достичь данной отметки - 23 года и 260 дней. Прежний рекорд принадлежал Лионелю Месси, который забил 35 мячей в Лиге чемпионов в возрасте 23 лет и 307 дней.

Напомним, "ПСЖ" одержал победу над "Ювентусом" со счетом 2:1. Оба своих гола "ПСЖ" забил к середине первого тайма - дважды отличился Килиан Мбаппе. На 53-й минуте полузащитник туринской команды Уестон Маккенни сумел сократить отставание. До конца встречи команды забитыми мячами не отличались.