https://news.day.az/sport/1494065.html Роналду признали худшим игроком матча Лиги Европы
Роналду признали худшим игроком матча Лиги Европы
WhoScored признал португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду худшим игроком матча первого тура группового этапа Лиги Европы с "Реалом Сосьедад". Об этом сообщается на сайте портала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Роналду провел на поле все 90 минут, забил один мяч из офсайда и совершил один неточный удар. Еще два удара форварда были заблокированы. В итоге португалец получил от портала оценку 5,83. Самый высокий балл поставили полузащитнику "Реала Сосьедад" Микелю Мерино - 7,44.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре