Роналду признали худшим игроком матча Лиги Европы

WhoScored признал португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду худшим игроком матча первого тура группового этапа Лиги Европы с "Реалом Сосьедад". Об этом сообщается на сайте портала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Роналду провел на поле все 90 минут, забил один мяч из офсайда и совершил один неточный удар. Еще два удара форварда были заблокированы. В итоге португалец получил от портала оценку 5,83. Самый высокий балл поставили полузащитнику "Реала Сосьедад" Микелю Мерино - 7,44.