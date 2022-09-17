https://news.day.az/sport/1496243.html Матч "Карабах" - "Нант" стал одним из самых посещаемых в Лиге Европы - ФОТО
Матч "Карабах" - "Нант" стал одним из самых посещаемых в Лиге Европы - ФОТО
Матч группы G Лиги Европы по футболу между азербайджанским "Карабахом" и французским "Нантом" в Баку (3:0) стал одним из самых посещаемых в рамках 2-го тура.
Как передает Day.Az, в целом на игру, прошедшую на стадионе "Тофик Бахрамов", пришли 26 495 зрителей. Это 5-й показатель среди всех матчей тура.
Отметим, что это была первая домашняя игра "скакунов" в рамках нынешнего розыгрыша ЛЕ.
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