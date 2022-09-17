Матч "Карабах" - "Нант" стал одним из самых посещаемых в Лиге Европы

Матч группы G Лиги Европы по футболу между азербайджанским "Карабахом" и французским "Нантом" в Баку (3:0) стал одним из самых посещаемых в рамках 2-го тура.

Как передает Day.Az, в целом на игру, прошедшую на стадионе "Тофик Бахрамов", пришли 26 495 зрителей. Это 5-й показатель среди всех матчей тура.

Отметим, что это была первая домашняя игра "скакунов" в рамках нынешнего розыгрыша ЛЕ.