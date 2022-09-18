Холанд установил уникальный рекорд в истории английской премьер-лиги

"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Вулверхэмптон" в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, встреча завершилась победой гостей со счетом 3:0. Забитые мячи на счету полузащитника Джека Грилиша, нападающего Эрлинг Холанд и хавбека Фила Фодена.

"Вулверхэмптон" с 33-й минуты играл вдесятером, после удаления Натана Коллинза.

Для Холанда этот гол стал 11-м в семи матчах АПЛ. Перешедший в летнее трансферное окно норвежец является лучшим бомбардиром турнира. Также Холанд установил рекорд чемпионата Англии: форвард стал первым игроком, забившим в четырех выездных играх лиги подряд с момента дебюта.

"Манчестер Сити" после семи туров набрал 17 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата, "Вулверхэмптон" с шестью баллами идет на 16-й строчке.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы примут "Манчестер Юнайтед", а "Вулверхэмптон" сыграет на выезде с лондонским "Вест Хэмом".