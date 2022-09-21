Мэйуэзер анонсировал второй бой с Макгрегором

Американский боксер Флойд Мэйуэзер анонсировал второй поединок с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором в 2023 году. Его слова приводит talkSPORT, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я полечу в Японию и хорошенько повеселюсь. Затем у меня будет еще один выставочный бой в Дубае в ноябре, а в 2023 году - встреча с Конором Макгрегором. Не знаю, будет это выставочный или реальный бой. Мы вели переговоры. Я бы предпочел выставочный поединок. Я не участвую в боях, в которых могу получить реальный ущерб", - заявил боксер.

23 августа менеджер Макгрегора Тим Симпсон рассказал, что боец приостановил карьеру до 2023 года, потому что хочет сосредоточиться на актерской работе. "Все идет идеально. Конор еще на пути к большому возвращению в следующем году", - сообщил Симпсон.