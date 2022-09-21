Большая честь и удовольствие принимать участие в товарищеском матче по конному поло с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказала капитан команды "Grand Champions Polo Club" из США Мелисса Ганзи.

"Поло является одним из самых древних и элегантных видов спорта, это прекрасная форма укрепления дружбы и дипломатии, и отличный способ наладить отношения", - сказала она.

Ганзи также отметила высокий профессионализм игроков сборной Азербайджана.

"Я играю со сборной Азербайджана с 2017 года и мне приятно видеть, как игроки растут и становятся все профессиональнее с каждым годом", - сказала она.

Напомним, что состоялся товарищеский матч по конному поло между командой "Elite Horse and Polo Club", представляющей Азербайджанскую Республику, и командой "Grand Champions Polo Club" из США. Встреча была организована по случаю открытия 2 новых площадок для игры в поло в Баку.

Матч закончился со счетом 6:6.