Конное поло - отличный способ для Азербайджана представить свое спортивное мастерство на мировой арене

Поло - отличный способ для Азербайджана представить свое спортивное мастерство на мировой арене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал президент Всемирной федерации поло Рето Гаудензи.

"Я очень рад организовать эту игру с азербайджанской Федерацией конного спорта, с такой фантастической командой и игроками последние десять лет", - сказал он.

По его словам, открытие нового поля для игры в поло на траве еще больше поспособствует развитию этого спорта в Азербайджане.

"Поскольку Азербайджан известен своими карабахскими скакунами, конное поло - это значительная реклама для страны и ее спортивного мастерства", - добавил он.

Напомним, что состоялся товарищеский матч по конному поло между командой "Elite Horse and Polo Club", представляющей Азербайджанскую Республику, и командой "Grand Champions Polo Club" из США. Встреча была организована по случаю открытия 2 новых площадок для игры в поло в Баку.

Матч закончился со счетом 6:6.