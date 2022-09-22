https://news.day.az/sport/1497550.html Юная азербайджанская шахматистка обыграла армянского соперника
Юная азербайджанская шахматистка обыграла армянского соперника
Настоящее мастерство показала 8-летняя азербайджанская шахматиска Аснад Бахишзаде на чемпионате мира по шахматам, проходящем в Грузии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, она победила армянского соперника за 27 ходов.
Аснад посвятила свою победу азербайджанской армии и памяти шехидов.
Следует отметить, что Аснад, которая учится в бакинской школе №247, играет в шахматы с самого раннего детства и добилась различных успехов.
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