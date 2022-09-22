Юная азербайджанская шахматистка обыграла армянского соперника

Настоящее мастерство показала 8-летняя азербайджанская шахматиска Аснад Бахишзаде на чемпионате мира по шахматам, проходящем в Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, она победила армянского соперника за 27 ходов.

Аснад посвятила свою победу азербайджанской армии и памяти шехидов.

Следует отметить, что Аснад, которая учится в бакинской школе №247, играет в шахматы с самого раннего детства и добилась различных успехов.