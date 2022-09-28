https://news.day.az/sport/1498902.html Азербайджан остался в числе лучших по итогам группового этапа Лиги наций
Азербайджан остался в числе лучших по итогам группового этапа Лиги наций
Сборная Азербайджана по футболу осталась в топ-6 команд с лучшим показателем по возврату владения по итогам группового этапа Лиги наций.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по завершении всех матчей заключительного тура во всех дивизионах в ЛН, "милли" делит 5-6-е места со сборной Швейцарии, имея показатель 248 возврата владения. Лидирует по этому показателю Ирландия (264), за которой следуют Франция (260), Австрия (257) и Дания (251).
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