Баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения от Сербии

Две баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения от команды Сербии (68:81) в матче чемпионата мира в Австралии.

Как передает Day.Az со ссылкой на sports.ru, в подтрибунном помещении в драку вступили Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу. Их стали разнимать другие баскетболистки и члены тренерского штаба сборной Мали.

Африканская сборная потерпела четвертое поражение подряд на ЧМ-2022 (средняя разница - 30,2 очка) и потеряла шансы на выход в плей-офф.