https://news.day.az/sport/1499220.html Баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения от Сербии - ФОТО - ВИДЕО
Баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения от Сербии - ФОТО - ВИДЕО
Две баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения от команды Сербии (68:81) в матче чемпионата мира в Австралии.
Как передает Day.Az со ссылкой на sports.ru, в подтрибунном помещении в драку вступили Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу. Их стали разнимать другие баскетболистки и члены тренерского штаба сборной Мали.
Африканская сборная потерпела четвертое поражение подряд на ЧМ-2022 (средняя разница - 30,2 очка) и потеряла шансы на выход в плей-офф.
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