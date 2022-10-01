Умер известный японский рестлер Антонио Иноки

Японский рестлер Антонио Иноки (настоящее имя - Кандзи Иноки) скончался на 80-м году жизни. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источник, близкий к спортсмену, передает Day.Az.

Иноки начал профессиональную карьеру рестлера в 17 лет. Японский боец запомнился миру как пионер в смешанных единоборствах, он устраивал бои с лучшими мастерами разных видов боевых искусств, таких как дзюдо и карате.

В 1976 году Иноки провел бой против американского боксера Мохаммеда Али. Поединок прошел по специально разработанным для него правилам смешанных единоборств. В частности, Али должен был выступать в боксерских перчатках, а Иноки запрещалось проводить броски и использовать болевые приемы. Несмотря на то что бой оказался незрелищным - японский боец почти все 15 раундов провел на спине, пытаясь свалить Али ударами по ноге, а боксер держал стойку, - считается, что именно этот поединок оказал огромное влияние на развитие смешанных единоборств (ММА), которые приобрели максимальную популярность уже в XXI веке и в которых выступали такие спортсмены, как Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.

После завершения спортивной карьеры Иноки занялся политикой. В 1989 году он впервые был избран в верхнюю палату парламента Японии. В 1995 году он проиграл выборы и потерял депутатский мандат. Через 18 лет Иноки принял решение вернуться в политику и сумел завоевать место в парламенте на очередных выборах. Из политики он ушел в 2019 году.