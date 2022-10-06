https://news.day.az/sport/1501234.html Азербайджан поднялся в рейтинге ФИФА
Азербайджан поднялся в рейтинге ФИФА
Обнародован обновленный рейтинг национальных сборных ФИФА за октябрь 2022 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, позиция сборной Азербайджана по футболу изменилась с июня: "милли" поднялась на пять позиций и теперь занимает 123-е место, имея в активе 1146,72 очков. За минувший период с предыдущего обновления, "милли" провела два матча в Лиге наций - против Словакии (2:1) и Казахстана (3:0).
Ближайшим преследователем Азербайджана является Малави (1144,97), а строчкой выше идут Фарерские острова (1147,17).
Первая десятка рейтинга выглядит так: Бразилия (1841,3), Бельгия (1816,71), Аргентина (1773,88), Франция (1759,78), Англия (1728,47), Италия (1726,14), Испания (1715,22), Нидерланды (1694,51), Португалия (1676,56), Дания (1666,57).
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