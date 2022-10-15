Стала известна «уничтожившая» Роналду одна фраза Фергюсона

Эвра рассказал, что тренер Фергюсон уничтожил Роналду фразой о голах большим клубам.

Бывший защитник английского "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра заявил, что экс-главный тренер команды Алекс Фергюсон оказал большое влияние на карьеру нападающего Криштиану Роналду. Как передает Day.Az, его слова стали известны Betfair.

"Я помню, как однажды Фергюсон уничтожил его одной фразой. Был матч с "Челси", и у Роналду не удалась игра. Фергюсон сказал ему: "Легко сделать хет-трик против "Болтона" или "Блэкберна", но как насчет больших команд?"" - вспомнил футболист. Он добавил, что после этого Роналду начал забивать в важных матчах, а также улучшил свою голевую статистику.

В сентябре прошлого года Фергюсон рассказал о том, как повлиял на возвращение Роналду в МЮ. Он заявил, что не хотел перехода португальца в "Манчестер Сити", поэтому предпринял определенные шаги для его возвращения в МЮ. Тренер пообщался с семьей Глейзер, владеющей клубом, и дал понять, что Роналду окажет положительное влияние на молодых игроков.

На данный момент португальский футболист выступает за МЮ. До этого он играл в команде под руководством Фергюсона с 2003 по 2009 год. Вместе они завоевали три чемпионских титула в Англии и выиграли Лигу чемпионов.