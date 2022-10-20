Британские СМИ "нашли" новый клуб для азербайджанского футболиста

В британской прессе составили список из 16-и футболистов, чьи контракты завершаются предстоящим летом, кого могли бы уже сейчас взять на карандаш клубы премьер-лиги Шотландии.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в их числе отмечается также капитан бакинского "Нефтчи", полузащитник сборной Азербайджана Эмин Махмудов, контракт которого с нынешним клубом истекает летом 2023-го. Издание Daily Record считает, что 30-летний хавбек - идеальный вариант в полузащиту для "Хартс".

"В прошлом "Хартс" добился успеха благодаря забивающим голам полузащитникам. В предыдущем сезоне Энди Холлидей сыграл довольно много, но, возможно, им не помешала бы реальная голевая угроза из глубины полузащиты. Махмудов стабильно забивает на протяжении всей своей карьеры, а с потенциальным переходом в Шотландию с его большими требованиями, это может пойти на пользу всем сторонам", - пишет издание.

