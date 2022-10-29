"Карабах" в числе лучших в Лиге Европы

Азербайджанский "Карабах" находится в числе лучших команд групповой стадии Лиги Европы по футболу по количеству сухих матчей и вратарских сейвов.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по итогам 5-го тура групповой стадии, в активе "скакунов" 3 сухих матча. По этому показателю агдамцы делят 2-7-ые места с "Унионом", "Фрайбургом" (оба - Германия), "Манчестер Юнайтед", "Арсеналом" (оба - Англия) и "Штурмом" (Австрия).

Помимо этого, форвард агдамцев Овусу единолично лидирует по количеству нанесенных ударов в створ - 10. А голкипер "Карабаха" Шахруддин Магомедалиев делит 3-4 места по совершенным сейвам с вратарем шведского "Мальме" Исмаэлем Диаварой - по 20. В этом списке лидирует кипер финского ХИК Конор Хазард (23).

