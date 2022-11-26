Сборная Аргентины и ФИФА почтили память Диего Марадоны

Сборная Аргентины по футболу и руководство Международной федерации футбола (ФИФА) почтили память Диего Марадоны в рамках чемпионат мира в Катаре.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Associated Press.

"Диего бессмертен, он все еще с нами, - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино у статуи Марадоны в натуральную величину на мероприятии в Катаре. Возможно, еще никому не удалось сделать столько, сколько сделал он, чтобы привить людям любовь к спорту", - добавил он.

По данным агентства, в пятницу несколько тысяч аргентинских болельщиков собрались в Дохе, чтобы почтить память легенды футбола и выразить поддержку национальной сборной.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Он является чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века.