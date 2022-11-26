Нападающий сборной Ирана признался в любви Турции

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун на турецком языке заявил о своей любви к местной нации и попросил прощения за гол, забитый в ворота "Фенербахче".

"Я туркмен, я очень люблю турок. Да здравствуют турки. Я люблю "Фенербахче", было предложение от "Фенербахче". Но я забил гол, извиняюсь перед "Фенербахче". Надеюсь, что когда-нибудь в будущем я сыграю в "Фенербахче", - Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает mynet.

Сейчас Азмун в составе сборной Ирана выступает на чемпионате мира в Катаре. Перед заключительным матчем в группе иранцы с тремя очками занимают второе место. Лидирует сборная Англии (4 очка). У занимающих третье место игроков США два очка, у Уэльса одно. 29 ноября подопечные Карлуша Кейруша сыграют против США.