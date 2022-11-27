Болельщики сборной Англии пожаловались на издевательства на ЧМ в Катаре

Болельщики сборной Англии, которые посетили чемпионат мира в Катаре в образе крестоносцев, рассказали о неуважительном отношении местных органов правопорядка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru фанатам английской сборной, одетым в кольчугу, сначала несколько раз был отказано в проходе на стадион. Затем, по словам одного из болельщиков, охранники заставляли их раздеться догола.

"Когда мы попытались попасть внутрь, трое сотрудников отвели нас в маленькую боковую комнату и велели раздеться догола. У меня довольно много татуировок, и они потратили много времени на их изучение и на издевательства надо мной. Нас просто хотели унизить и проучить.

Никакой причины для этого не было. Нас даже не обыскивали. Это было просто ритуальное унижение - абсолютно ужасное обращение", - цитирует болельщика Daily Star.