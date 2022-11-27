Золотая медаль Международного кубка "Оджаг" придаст мне дополнительный стимул упорно тренироваться
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Золотая медаль Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике придаст мне дополнительный стимул упорно тренироваться.

Как передает Day.Az, об этом сказала победительница соревнований в упражнении с булавами среди гимнасток 2013 года рождения Мяляк Рзаева.

"Безусловно, завоеванная медаль дарит позитивные эмоции, а также придает дополнительную уверенность в себе, мотивацию продолжать тренироваться. Я очень люблю художественную гимнастику, это самый красивый и грациозный вид спорта, и рада достигнутым успехам", - отметила представительница Спортивного клуба "Grasiya".

Мяляк Рзаева призналась, что перед выходом на ковер испытывала чувство волнения, однако поддержка зрителей помогла с ним справится.

"Зрители в Национальной арене гимнастики - самые лучшие. Мне нравится, что они поддерживают всех спортсменок, настраивают их на хорошее выступления. Ощущая их поддержку выступать становится проще", - добавила юная гимнастка.

Отметим, что 25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проводит 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. Участницами соревнований являются 317 гимнасток, представляющих 13 стран, от Азербайджана - более 200 гимнасток.

Спортсменки в возрастных категориях 2007-2016 годов рождения выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.