Золотая медаль Международного кубка "Оджаг" придаст мне дополнительный стимул упорно тренироваться

Золотая медаль Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике придаст мне дополнительный стимул упорно тренироваться.

Как передает Day.Az, об этом сказала победительница соревнований в упражнении с булавами среди гимнасток 2013 года рождения Мяляк Рзаева.

"Безусловно, завоеванная медаль дарит позитивные эмоции, а также придает дополнительную уверенность в себе, мотивацию продолжать тренироваться. Я очень люблю художественную гимнастику, это самый красивый и грациозный вид спорта, и рада достигнутым успехам", - отметила представительница Спортивного клуба "Grasiya".

Мяляк Рзаева призналась, что перед выходом на ковер испытывала чувство волнения, однако поддержка зрителей помогла с ним справится.

"Зрители в Национальной арене гимнастики - самые лучшие. Мне нравится, что они поддерживают всех спортсменок, настраивают их на хорошее выступления. Ощущая их поддержку выступать становится проще", - добавила юная гимнастка.

Отметим, что 25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проводит 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. Участницами соревнований являются 317 гимнасток, представляющих 13 стран, от Азербайджана - более 200 гимнасток.

Спортсменки в возрастных категориях 2007-2016 годов рождения выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.