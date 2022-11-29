Бензема может вернуться в состав сборной Франции на ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема может вернуться в состав национальной команды и принять участие в чемпионате мира в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации, форвард быстрее, чем ожидалось, восстанавливается после травмы и к середине недели уже может возобновить тренировки. Он не был исключен из заявки сборной на ЧМ-2022, так как главный тренер Дидье Дешам принял решение не вызывать игрока на замену, поэтому вполне может вернуться в Катар и сыграть в плей-офф.

Обладатель "Золотого мяча" прилетел с национальной командой в Катар, но получил травму на тренировке, после чего вернулся на родину.

Сборная Франции стала первой командой-участницей чемпионата мира, досрочно обеспечившей себе выход в плей-офф турнира после двух побед на групповом этапе - над командами Австралии (4:1) и Дании (2:1).