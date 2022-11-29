https://news.day.az/sport/1515407.html ЧМ-2022: Гакпо открыл счёт в игре Нидерланды - Катар - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
ЧМ-2022: Гакпо открыл счёт в игре Нидерланды - Катар - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Голландцы открыли счёт в игре. На 26-й минуте отличился нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо, который классно реализовал свой шанс. Он получил мяч в штрафной и точно пробил в правый угол ворот. 1:0
19:01
Начался матч группы A чемпионата мира между сборными Нидерландов и Катара, передает Day.Az.
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