ЧМ-2022: Гакпо открыл счёт в игре Нидерланды - Катар
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Голландцы открыли счёт в игре. На 26-й минуте отличился нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо, который классно реализовал свой шанс. Он получил мяч в штрафной и точно пробил в правый угол ворот. 1:0

19:01

Начался матч группы A чемпионата мира между сборными Нидерландов и Катара, передает Day.Az.