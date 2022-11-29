ЧМ-2022: Гакпо открыл счёт в игре Нидерланды - Катар

Голландцы открыли счёт в игре. На 26-й минуте отличился нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо, который классно реализовал свой шанс. Он получил мяч в штрафной и точно пробил в правый угол ворот. 1:0

19:01

Начался матч группы A чемпионата мира между сборными Нидерландов и Катара, передает Day.Az.