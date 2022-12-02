ФИФА оштрафовала сборную Сенегала

Дисциплинарный комитет ФИФА наложил на Федерацию футбола Сенегала штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков, сообщает пресс-служба ФИФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, причиной стало нарушение со стороны сенегальской сборной положения регламента о СМИ.

Нарушение выразилось в том, что на пресс-конференции перед матчем сборных Сенегала и Эквадора не присутствовал игрок сборной Сенегала, хотя это положено по регламенту ФИФА.

Главный тренер команды Алиу Сиссе объяснил отсутствие игроков тем, что он не хотел бы, чтобы хоть кто-то из игроков провел в дороге три часа до матча.

Напомним, по итогам группового этапа сборная Сенегала набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре со второго места в группе А. Эквадор (4) завершил выступление в турнире. С первого места в группе А в плей-офф вышли Нидерланды (7). Замкнул квартет Катар (0).