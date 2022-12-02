"Формула-1" отменила проведение Гран-при Китая 2023 года
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Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Китае не может пройти в 2023 года из-за сохраняющихся трудностей, связанных с коронавирусом.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "Формулы-1", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Гран-при Китая должен был пройти с 14 по 16 апреля. 