Левандовски о своем будущем в сборной Польши

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде. Его слова приводит Ouest-France, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

34-летний форвард допустил, что сыграет на первенстве мира 2026 года. "Буду ли я принимать участие в следующем чемпионате мира? Физически меня это не пугает", - заявил он. Однако Левандовски добавил, что есть много неопределенности, с которой нужно разобраться.

Сборная Польши вылетела с чемпионата мира-2022 в Катаре на стадии 1/8 финала. В первом матче плей-офф команда проиграла действующим чемпионам мира - французам. Встреча завершилась со счетом 1:3. Единственный мяч польской сборной на счету Левандовски, который реализовал пенальти на последних минутах игры.

Чемпионат мира-2026 состоится в США, Мексике и Канаде. Мундиаль впервые пройдет в трех странах одновременно.