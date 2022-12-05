Кто‑то просто кашляет рядом с Роналду, и им дают пенальти

Президент Федерации футбола Уругвая Игнасио Алонсо раскритиковал арбитров матчей группового этапа чемпионата мира - 2022 в Катаре. Его слова передает Teledoce, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уругвайцы выступали на турнире в квартете Н вместе с Португалией, Южной Кореей и Ганой.

"Два арбитра, допустивших серьезные ошибки в матчах сборной Уругвая, больше не будут судить игры ЧМ. Кто‑то просто кашляет рядом с Криштиану Роналду, и им дают пенальти", - сказал Алонсо, имея в виду 11-метровый, назначенный на форварде в матче португальцев с Ганой.

По итогам группового раунда Уругвай занял третье место и не смог выйти в плей-офф ЧМ. В 1/8 пробились сборная Португалии и Южной Кореи. Их соперниками за выход в четвертьфинал станут Швейцария и Бразилия соответственно.

Сегодня, 5 декабря, состоятся два матча 1/8 финала турнира: Япония - Хорватия (19.00 по бакинскому времени) и Бразилия - Южная Корея (23.00 по бакинскому времени).